夫婦漫才コンビ宮川大助（76）・花子（71）が6日、奈良・生駒市の芸術会館美楽来で「日本昔ばなし」絵本原画展（7〜11日）の取材会に出席した。同館の名誉館長を務める大助花子夫妻は1990年前後に絵本集「大助・花子の日本昔ばなし」を出版。娘のために大助が文章を考えたものを花子が作画。色は大助が塗った。今回、花子が描いた原画約150点の中から30点余りを9年半ぶりに公開、さらに新作品も描き下ろし展示する。この日、島根県