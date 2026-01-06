アメリカがベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領とその妻を拘束した。1月6日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志がこの問題について語った。 中島「アメリカの言い分はモンロー主義という考え方ですね。 昨年の12月に トランプ大統領が国家安全保障戦略というものを打ち出して、改めてモンロー主義を唱えたわけです。モンロー主義は200年くらい前、モンロー