1月6日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「株価の急上昇と2026年相場の見通し」について意見を交わした。 一日1000円上がったり下がったりで一喜一憂しない！ 2026年の大発会となる1月5日の東京株式市場で日経平均株価は、前営業日比1493円32銭高の5万1832円80銭で取引を終えた。