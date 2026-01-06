巨人の吉川尚輝内野手（３０）が６日、ブルージェイズに移籍することが決まった盟友・岡本和真内野手（２９）を祝福した。岡本は、同球団と４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意した。２５年シーズンは左肘の靭帯損傷により長期離脱を余儀なくされたものの、８月に一軍復帰。打率３割２分７厘で２５１打数８２安打４９打点、１５本塁打と８年連続の２桁本塁打を達成した。昨年１０月にポスティング制度