横綱・大の里（二所ノ関）が６日、東京・渋谷区の明治神宮で奉納土俵入りを行った。２０００人の参拝者の前で幕内・一山本（放駒）を太刀持ち、隆の勝（常盤山）を露払いに従えて雲竜型を披露。新年の奉納土俵入りは初めてで「お客さんがたくさん来てくれてよかった」と、うなずいた。この日の三つぞろいは江戸幕府の初代将軍・徳川家康の兜（かぶと）をモチーフとした新しい化粧まわし。兜のデザイン、天へと昇る昇竜、そして