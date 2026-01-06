【モデルプレス＝2026/01/06】モデルのミチが1月5日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳モデル「肌が発光してる」ビキニ姿で抜群スタイル披露◆ミチ、ビキニ姿を公開ミチは「毎日ビーチ」とつづり、砂浜や海沿いでのオフショットを複数枚投稿。ヘルシーなビキニ姿にサングラスをかけて、笑顔で見上げている自然体な様子を公開している。◆ミチの投稿に反響この投稿には「可愛すぎる」「レ