米国トランプ大統領によるベネズエラ軍事攻撃とマドゥロ大統領拉致に対して、国連をはじめ欧州各国でも国際法に違反する侵攻という非難が強まっている。トランプ氏はベネズエラに民主主義と平和が戻ったと強弁するが、実際は埋蔵量世界一の石油利権を狙った政権転覆であることが明らかになってきているからだ。コロンビア、キューバ、グリーンランドも支配するのか2026年1月5日放送の「報道ステーション」（テレビ朝日系）で大越健