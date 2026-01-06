鹿児島県内の中小企業の年始会が開かれました。課題を抱えながらも明るさを見出す発言の一方で、緊迫する国際情勢を懸念する声も聞かれました。 会には各業界のトップらおよそ160人が出席しました。 （記者）「会場には県の経済界のリーダーが集まっています。ことしの鹿児島の景気をどのように予報するのでしょうか？」 （県中小企業団体中央会・小正芳史会長）「今の状況は景気がいいと言いながらも、中小企業に