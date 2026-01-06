コーヒー好きの方も多いかと思いますが、コーヒーを抽出するハンドドリップの技を競う大会が鹿児島市で開かれました。 2回目の開催となるハンドドリップ大会「カゴシマ ボルケーノ ブリュワーズカップ」。 県内外のバリスタや一般の参加者36人が同じコーヒー豆を使い、道具やお湯の温度にこだわりながら、トーナメント形式で味と技を競いました。 コーヒー