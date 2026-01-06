バスケットボール、りそなグループBリーグB2の鹿児島レブナイズ。今シーズン初の3連勝なるか？5日、ベルテックス静岡と対戦しました。 2連勝で迎えた静岡との第2戦。レブナイズは序盤からディフェンスで相手を圧倒します。 駒水のスティールから走って、ゲインズ・ジュニアのダンク。さらに相手のドリブルを藤本が奪って、最後はアウダ。前半で50対31と大きくリードします。 後半も2人で一