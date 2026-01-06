年末年始のごちそうが続くと、胃が少しお疲れ気味になることも。そんなときに食べたいのが、体に負担をかけにくい豆腐のおかず。豆腐は、薬膳で「和中（わちゅう）」と呼ばれ、消化の要となる脾や胃の働きを助ける食材。体の熱を鎮める性質があるため、卵とじにして温かくいただくことで、冷えを防ぎながら無理なく取り入れられます。そこに豚肉のうまみを重ねれば、滋養はしっかり、食後は軽やか。体調を整えたい日にもうれしい一