福岡市中央区の児童会館で6日に行われていたのは、新春恒例の書き初めです。 ■小学生「『勝』って書きました。野球をやっていて試合に勝ちたいからです。」子どもたちは、目標や好きなものを思い思いにしたためます。 中には、一風変わった書き初めもありました。■小学生「『動かざること山のごとし』と『風林火山』。歴史が好きで思い浮かんだのが武田信玄だったので、武田家といえば、を書きました。」「魑魅魍魎（ちみ