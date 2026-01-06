ロンドン朝方、ややドル売りに押されるドル円一時１５６．２３レベル＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円はややドル売りに押されている。本日安値を156.23レベルへと小幅に更新した。ユーロドルは高値を1.1743レベル、ポンドドルは1.3568レベルまで伸ばしている。 USD/JPY156.32EUR/USD1.1738GBP/USD1.3555