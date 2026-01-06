６日の東京株式市場はリスク選好の流れが強まり、日経平均は５万２０００円台半ばまで水準を切り上げ史上最高値更新となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比６８５円２８銭高の５万２５１８円０８銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２４億６４８７万株、売買代金概算は６兆２０１５億円。値上がり銘柄数は１３４９、対して値下がり銘柄数は２２３、変わらずは３２銘柄だった。 きょうは終始強気一辺倒の地合