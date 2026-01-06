メインシナリオ・・・買い優勢、0.6759が最初の関門。昨年11月26日に21日線を上抜いて以降、同線が支持となり、上昇トレンドが継続している。2024年10月11日の高値0.6759が最初の関門になる。高値更新となれば、節目の0.6800を試そう。0.68台に乗せるようなら、節目の0.6900や2024年9月30日の高値0.6942が視野に入る。 サブシナリオ・・・下落となれば、21日線がある0.6671付近が支持になる。同線を割り込むと、昨年12月18日