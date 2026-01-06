メインシナリオ・・・5日に昨年12月25日の高値1.3537ドルを上抜き、直近の高値を更新し、上値探り再開が示唆されている。きょう、昨年9月18日以来の高値水準となる1.3568ドルまで一時上昇しており、昨年9月18日の高値1.3661ドルが目先の上値目標になっている。その水準も上抜くようなら、昨年9月17日の高値1.3726ドルを試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、5日の安値1.3414ドルを下抜き、昨年12月31日の安値1.3402ド