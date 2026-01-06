メインシナリオ…もみ合いながら緩やかに上値を追う展開を見せている。転換線などに支持されて、上値を追う展開となりそうだ。その場合、ボリンジャーバンド＋２σの105.77が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、106円の節目、107円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の104.86、104円の節目、12月23日の安値103.89、基準線の103.49などを試すとみられる。 MINKABU PRESS