ライブやコンサート、舞台公演などで、会場のロビーにお祝いの花がずらりと並んでいる光景を目にすることは珍しくないだろう。人気の歌手やアイドルだとその数も膨大になり、中には小林幸子の紅白歌合戦の衣装のように華やかなものも多く、壮観というほかない。実は、この“フラワースタンド”（以下、フラスタ）が“推し活”の定番アイテムになっているのである。フラスタはかつて、出演者の仕事相手である芸能関係者や関連企