元星組トップスターで女優の安蘭けい（55）が6日、自身のインスタグラムを更新。地元・滋賀県での写真を披露した。3日前の投稿では馬の絵文字を添え「2026年3日目。滋賀にて」と、一面の雪を背景に、フードを被った写真を公開していた安蘭。この日は「故郷。18年住んだけど、知らない場所があった」と神社などを訪れた様子を伝えた。そして「行ったことなかった場所。こんな所があったんだ！」と感激。「最寄駅はまだ単線で電