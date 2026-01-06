マレーシアのマハティール元首相＝2025年4月、プトラジャヤ（共同）【シンガポール共同】マレーシアのマハティール元首相（100）の側近は6日、マハティール氏が首都圏スランゴール州の自宅で転倒し、右臀部を骨折したと明らかにした。数週間、入院する見通し。首都クアラルンプールの病院に同日朝、救急搬送され、診察を受けていた。マハティール氏は1981〜2003年、18〜20年に首相を務めた。心臓に持病があり、感染症などで入