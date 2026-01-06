アンドエスティＨＤがこの日の取引終了後、２５年１２月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比０．２％減と３カ月ぶりに前年実績を下回った。 月後半は気温の低下とセールの開始により冬物商品の販売が堅調に推移し、防寒アウターやニットトップスが人気となり、服飾雑貨ではブーツ、生活雑貨ではブランケットやコラボ商品が好評だった。一方、前年に比べて休日が１日少なかった影響は