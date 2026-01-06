良品計画がこの日の取引終了後、２５年１２月度の国内売上高を発表しており、直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比５．８％減と２カ月連続で前年実績を下回った。 季節のおすすめ商品を特別価格で提供する「良いね祭」（１２月２６日～１月５日）は好調に推移したほか、システム障害に伴い停止していたオンラインストアが１２月１５日から全面復旧したものの、停止による押し下げ影響が３ポイン