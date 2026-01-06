藤商事がこの日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２６年３月期第３四半期に投資有価証券売却益１７億２１００万円を特別利益として計上すると発表した。なお、通期業績予想への影響はその他の要因を含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS