横浜F・マリノスは6日、オーストラリア代表DFトーマス・デン、コロンビア出身DFジェイソン・キニョーネスの2選手とJ1百年構想リーグと2026-27シーズンの契約に合意したと発表した。2人は昨季から横浜FMに加入したCB。昨季はいずれも負傷離脱期間がありながら、J1リーグ戦22試合に出場していた。