FC町田ゼルビアは6日、日本代表FW相馬勇紀とパリ五輪日本代表FW藤尾翔太ら16選手との契約を更新したと発表した。契約更新が発表されたのは相馬、藤尾、DF今井智基、DFドレシェヴィッチ、FWナ・サンホ、GK守田達弥、MF前寛之、GKカウン・ゼン・マラ、FW沼田駿也、MF白崎凌兵、DF林幸多郎、MFチャ・ジェフン、MFネタ・ラヴィ、GK新井栄聡、DF岡村大八、DF中村帆高の16選手。町田は12月30日に7選手との契約更新を発表していた。