東京ヴェルディは6日、2026年上半期の特別大会「J1百年構想リーグ」の新体制を発表した。選手背番号も新たに発表され、小学生時代からクラブ一筋のMF森田晃樹が初めて10番をつけることが決まった。MF松橋優安が19番から昨季まで森田が着けていた7番に変更。DF深澤大輝が2番から23番、DF内田陽介が26番から22番にそれぞれ変わった。川崎Fから加入のDF田邉秀斗は35番、流通経済大柏高から加入のFW大藤颯太は55番に決定。トップ