藤枝MYFCは6日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のチーム体制および選手背番号を発表した。藤枝は昨季J2リーグ戦で15位。今季から元日本代表DFの槙野智章新監督がチームを率いる。背番号については、新加入のFW菊井悠介(←松本)が10番に決定。GK田口潤人(←山口)は1番、FW真鍋隼虎(←明治大)は11番を着ける。以下、チーム体制&背番号■スタッフ▽監督槙野智章▽ヘッドコーチ太田吉彰▽コーチ杉