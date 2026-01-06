『この歌詞が刺さった！グッとフレーズ』（TBS系）の公式Xが更新され、timeleszの篠塚大輝による自撮り動画が公開された。 【動画】篠塚大輝「心に刺さった歌詞」自撮りコメント／【画像】篠塚大輝の様々なヘアスタイル 同番組の第23弾が、1月8日20時から3時間スペシャルで放送。篠塚はVTRゲストとして出演する。 ■篠塚大輝が「心に刺さった歌詞」を紹介 動画に登場した篠塚は、黒髪で柔らかくウェーブした前髪を