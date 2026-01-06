俳優・タレントの杉浦太陽さんが自身のインスタグラムを更新。第五子となる娘・夢空ちゃんが寝返りをする姿を公開しています。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】第５子・夢空ちゃんの寝返り姿妻・辻希美さんと見守る「成長はあっという間」「もう、ずり這いの準備」杉浦さんは5日、「夢空の寝返り」と笑顔の絵文字を付けて投稿。１枚目の写真では、夢空ちゃんが、ママである辻希美さんとじっと見つめ合う母子の様子を掲載