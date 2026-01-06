東電柏崎刈羽原発の再稼働撤回を求めた申し入れ後、記者会見する原告団長の中島孝さん（右から2人目）ら＝6日午後、新潟県庁東京電力福島第1原発事故の被害に遭い、東電と国を相手取り損害賠償訴訟を起こしている原告団が6日、新潟県庁を訪れた。東電柏崎刈羽原発の再稼働容認を撤回するよう花角英世知事と青柳正司県議会議長に申し入れ、記者会見を開いた。原告団長の中島孝さん（70）＝福島県相馬市＝は、現在も帰還困難区域