ドーピング違反をした北井佑季（３５）＝神奈川・１１９期・Ａ１＝が８〜１０日の平塚開催でレース復帰。復帰に向けて日本競輪選手会を通してコメントを発表した。「先ずは、今回のドーピング違反により競輪界に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、日頃より競輪を応援してくださっているファンの皆様、競輪にかかわる全ての皆様、選手の皆様に、心よりお詫び申し上げます。この度の件により、競輪選手として、またス