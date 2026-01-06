米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束して国外に移送したことを受け、ベネズエラとの連帯を示す集会に参加したキューバの人々＝3日、キューバ首都ハバナ/Ramon Espinosa/AP（CNN）米軍がベネズエラ攻撃の準備を進めていた数カ月の間、キューバ国民の多くはCNNの取材に対し、「次は我々か」と不安を口にした。米特殊部隊がベネズエラの軍事基地を攻撃し、ニコラス・マドゥロ大統領を拘束したことで、キューバはまさに、トランプ