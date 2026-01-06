社会人野球の名門・東芝は６日、新入・新加入選手（スタッフ）を発表。２０１９年に東芝からドラフト１位で西武に入団し、ヤクルトでもプレーした宮川哲投手が復帰することを発表した。また、東京六大学野球リーグで通算２０勝をマークした慶大のエース、外丸東真＝前橋育英＝の入社も発表した。背番号は１１。新入、新加入選手（スタッフ）は下記の通り。１１外丸東真投手（前橋育英−慶大）１２仲村竜投手（岡山学芸館