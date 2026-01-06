Ｂ２ベルテックス静岡は６日、ＰＦ加納誠也（３６）がインジュアリーリスト（ＩＬ）登録されたと発表した。左膝外側半⽉板変性断裂、左膝関節滑膜炎で、すでに、手術を終えている。全治は未定。加納は在籍６年目で、今季はここまで１４試合に出場していた。チームは開幕からけが人が続出し、前半戦を折り返して６勝２４敗で西地区最下位と低迷。そんな中、今度は頼れる主将がＩＬ入りで長期離脱となった。