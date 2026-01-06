ダヴ・キャメロン（29）が、ダミアーノ・ダヴィド（26）と婚約した。「ディセンダント」でおなじみのダヴとマネスキンのフロントマンとして活躍するダミアーノは、昨年10月にオーストラリアのシドニーで撮られたおそろいの黒い服を着た写真で、ダヴが薬指にダイヤモンドの指輪をつけていたことから婚約の噂が浮上していたが今回、ダヴが2人の数々のツーショットをインスタグラムに投稿。正式に婚