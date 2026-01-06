警察庁によりますと去年の交通事故による死者数は2547人で、2024年より116人減り、統計が残る1948年以降過去最少となりました。65歳以上の高齢者の交通事故による死者数も1423人で過去最少となっています。事故発生時の状況別では、去年1月から11月までの統計では2024年の同時期との比較で歩行中の死者が97人減り、自転車乗用中の死者も18人減ったということで、警察庁は歩行中の事故や自転車事故への対策の効果が出てきている可能