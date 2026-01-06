歌舞伎俳優の松本白鸚さん（83）が、歌舞伎座『壽 初春大歌舞伎』夜の部（※Aプロ）『女殺油地獄』の6日公演を、体調不良のため休演すると松竹が発表しました。松本白鸚さんは、ダブルキャストの日替わり公演として行われている歌舞伎座公演『壽 初春大歌舞伎』夜の部『女殺油地獄』に出演していて、小栗錦左衛門を勤めています。松竹によると、6日の代役は、中村東蔵さん（87）が勤め、8日以降の上演については決定次第、お知らせ