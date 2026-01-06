経済3団体の新年祝賀会で記念撮影に応じる（左から）経団連の筒井義信会長、高市首相、日本商工会議所の小林健会頭、経済同友会の山口明夫代表幹事＝6日午後、東京都千代田区経団連と日本商工会議所、経済同友会は6日、東京都内で恒例の新年祝賀会を開いた。3団体を代表してあいさつした日商の小林健会頭は2026年春闘について「大企業と中小企業の共存共栄を実現し、社会全体で賃上げの流れを定着させていくことが肝要だ」と強調