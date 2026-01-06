お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが６日、東京・渋谷キャストガーデンで自身が初監督を務めた映画「禍禍女」（２月６日、全国公開）をＰＲするために８都市を巡る全国行脚の出発式に参加した。映画に出演した俳優の前田旺志郎、鈴木福、斎藤工、お笑い芸人の九条ジョーが登壇してのトークイベントでは、斎藤がボケを連発したり、登壇者が大喜利を始めたりという内容で、集まったファンの爆笑を誘った。一昨年のカンヌ国際映