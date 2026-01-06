女優の寺島しのぶ（53）が6日、自身のインスタグラムを更新。貴重な家族ショットを披露した。寺島は「3人今年もそれぞれにたまには団結しながら我が道を生きましょう！」とつづり、夫と長男・眞秀との3ショットを複数枚公開。最後には「スリーショットが意外にない」とつづった。この投稿にファンは歓喜。「素敵」「素晴らしいファミリー」「あっという間にまほろくん大きくなりましたね！」などの声が寄せられた。寺島は2