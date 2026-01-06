西武残留を決めた高橋光成（C）産経新聞社野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。新年最初となる今回は西武に残留が決まった高橋光成をクローズアップする。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェックポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指していた高橋の西武残留が決まった。西武は1月4日、高橋と今季の契約合意に達したと発表。同じく同システムを