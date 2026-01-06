北海道・池田警察署は2026年1月6日、池田町内の建設現場で男性作業員（73）が脚立から転落し、負傷する事故が発生したと発表しました。作業事故があったのは、池田町利別南町にある新築住宅の建設現場です。6日午前9時半ごろ、この建設現場の作業員から「1人で作業していた男性が脚立から落下した。意識がなくていびきをかいている」と警察に通報がありました。警察によりますと、男性作業員は約2メートルの高さから落下し、