7日、薩摩地方は晴れ間はあるものの、次第に雲が多くなり、にわか雨の可能性があるため折りたたみ傘があると安心です。大隅地方は日中は晴れる時間が長く、日差しが心地よく感じられますが、朝と夜は曇りやすいでしょう。種子島・屋久島地方は朝まで広い範囲で雨が降り、日中は所々で日差しが届きそうです。奄美地方は午前を中心に雨が降り、雷を伴う所もあり、午後は次第に曇り空に変わる見込みです。（詳しくは動画をご覧くだ