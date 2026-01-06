ドジャースはスクバルではなくペラルタを狙うのか(C)Getty Imagesドジャースが昨季最多勝をマークした29歳右腕のフレディ・ペラルタ（ブルワーズ）をトレードで獲得を狙っていると、米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者とウィル・サモン記者が伝えている。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見るこれを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、タイガースのタリク・ス