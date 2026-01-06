吉野家は、全国の吉野家店舗において、1月6日から、テイクアウトでお得に楽しめる「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」と、昨年、期間限定で販売し好評を得た「厚切り豚角煮定食」を期間限定で販売開始した（一部、実施していない店舗、販売価格が異なる店舗がある）。「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」では、テイクアウトの牛丼並盛を2個、3個、4個購入時にキャンペーン価格で提供する。昨年の販売時に「柔らかく食べ応えがある」「