アストロズに入団することが決まった今井達也投手。アストロズの本拠地であるヒューストンでのスポーツ観戦に立て続けに訪れました。まず今井投手が姿を現したのは、日本時間5日に行われたアメリカンフットボールの北米プロリーグ・NFLのテキサンズとコルツの試合。この日はテキサンズの本拠地であるヒューストンで試合が行われていました。試合の合間には、観戦に訪れた今井投手の姿がスタジアムのスクリーンに映し出される場面も