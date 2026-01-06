銀座コージーコーナーは、1月6日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「苺スイーツフェア」を開催する。今年も甘ずっぱい苺の魅力を存分に味わえる「苺スイーツフェア」を開催。パイやタルト、プチケーキアソートなど全9種類を用意した。しっとり風味豊かなパイ生地でりんごダイス入りカスタードをサンドした「ナポレ