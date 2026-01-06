「あごだし香る 冷や汁の素」マルコメは、マルコメとして初となる顆粒みそタイプの冷や汁の素「あごだし香る 冷や汁の素」を3月上旬から販売する。宮崎県の郷土料理、冷や汁は夏の猛暑も相まって熱中症対策や火を使わずに作れる手軽さから全国に定番メニューとして広がりを見せはじめている。同社では液みそシリーズで冷や汁の素を展開しているが、今回さらに手軽で収納にも便利な顆粒タイプを初めて商品化した。「あごだし香る 冷