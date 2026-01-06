世界最大級の家電・IT見本市「CES」がアメリカ・ラスベガスで開かれるのを前に、5日、AI＝人工知能を搭載した家電などがメディア向けに公開されました。6日からラスベガスで始まる世界最大級の家電・IT見本市「CES」には、4100社以上が出展します。韓国のサムスン電子は、暮らしを支えるAI技術を前面に打ち出し、AIを搭載したテレビなどの新製品を初公開しました。記者「この冷蔵庫、中の食材を取り出すと、AIがストックの量を認識