ダンス＆ボーカルグループ、BUDDiiSのSHOOT（森愁斗＝23）が6日、インスタグラムのストーリーズを更新。音楽イベントの腕相撲企画で負傷した腕の診断結果を伝えた。森は「皆様たくさんの温かいコメント本当にありがとうございます！」と感謝し、「Officialからもお知らせがあった通り医療機関での診察と検査の結果右上腕骨骨幹部骨折と診断を受けました」と伝えた。そして「みんなが楽しく参加していたコーナーでの予期せぬアクシ